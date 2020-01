Frans Lieshout: Een tijdperk te midden van Papoea’s

Pater Frans Lieshout heeft de geschiedenis van Papoea meebeleefd. Hij kwam aan toen het nog Nederlands was en Nieuw-Guinea heette, en vertrok net een maand geleden toen het er wemelde van de militairen.

Frans Lieshout: ‘Papoea blijft een etterende wond in Indonesië.' (beeld Linelle Deunk)

Het beeld laat hem niet los, ook niet nu hij weer in Nederland is. Frans Lieshout beschrijft hoe een paar maanden geleden een groot marineschip met Indonesische vlag de baai van Jayapura kwam binnenvaren, het dek vol militairen. ‘We zijn trots, die soldaten zijn gestuurd om ons te beschermen’, zei een Indonesisch paartje dat de gebeurtenis naast hem gadesloeg. Toen het stel weg was, kwam er ..

Die anekdote bevat de kern, zegt de 84-jarige Lieshout. ‘De houding van de Indonesiërs is sinds 1963 niet veranderd en de Papoea’s zullen weer slachtoffer zijn.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .