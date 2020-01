Peru zet toeristen land uit

De Peruaanse autoriteiten zetten vijf toeristen het land uit nadat schade was aangericht in de historische stad Machu Picchu. Een zesde toerist riskeert vier jaar cel en mag niet vertrekken.

Lima

De vakantiegangers waren betrapt in een verboden deel van de Tempel van de Zon. Ze zouden zich hebben verstopt in Machu Picchu om daar de nacht te kunnen doorbrengen en deden mogelijk ook hun behoefte in het eeuwenoude Inca-heiligdom. De groep bestaat uit vier mannen en twee vrouwen uit Brazilië, Argentinië, Chili en Frankrijk. Vijf van die toeristen worden volgens de politie uitgezet naar Bolivia. De zesde toerist, een 28-jarige man, kwam voorwaardelijk vrij en moet zich iedere 10 dagen melden bij een rechtbank.

De man zou hebben opgebiecht verantwoordelijk te zijn voor de val van een stenen plaat uit een tempelmuur. Daardoor zou zowel de plaat als de vloer zijn beschadigd. De verdachte stelde volgens een bron bij het Openbaar Ministerie dat de schade per ongeluk is aangericht. 'Hij leunde alleen tegen een muur.' <