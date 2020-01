Nieuwe premier moet macht Putin na 2024 stutten

Moskou

Rusland heeft een nieuwe premier. De 53-jarige Michail Vladimirovitsj Misjoestin werd donderdag geaccepteerd door de Doema, het Russische Lagerhuis. 383 van de 450 leden stemden voor, 41 (allen lid de communistische partij) onthielden zich, 25 leden waren afwezig.

Misjoestin is sinds 2009 hoofd van de belastingdienst in Rusland. Hij is een typische technocraat, zonder politiek gezicht. Opvallend is zijn Joods-Armeense afkomst. Hij heeft het stelsel in zijn land wel veel eenvoudiger gemaakt en enigszins orde gebracht in de fraudemogelijkheden voor bedrijven en rijken. Die helderheid kwam goed over bij de bevolking.

