Londen

Het zou te duur zijn om de klok, die wegens renovatiewerkzaamheden buiten gebruik is, voor de gelegenheid te laten klinken.

Volgens schattingen van de verantwoordelijke parlementscommissie zou het feestelijk luiden van de klok 220.000 pond kosten, inclusief de installatie van de 13.500 kilo wegende klok, het testen en het weer verwijderen. Er komen ook extra loonkosten bij kijken.

In een brief aan de krant The Sunday Telegraph hadden Conservatieve brexiteers als Mark Francois en Bill Cash geschreven dat het belangrijk is exact het moment te bepalen waarop de duizenden feestvierders op Parliament Square kunnen gaan juichen. Ook moest het gebeier een nieuw begin inluiden, een einde aan drieënhalf jaar bitterheid.

