Wikipedia weer te raadplegen op Turks internet

Ankara

Het Turkse hof bepaalde enkele weken geleden dat de Wikipedia-blokkade in strijd was met de vrijheid van meningsuiting en dat de site geen gevaar vormt voor de nationale veiligheid. Enkele uren nadat de uitspraak van het hof woensdag was gepubliceerd in het staatsblad, werd de blokkade opgeheven.

Internetgebruikers kunnen nu weer vrijelijk lezen over in Turkije gevoelige onderwerpen, zoals de Koerdische PKK, de Gülenbeweging en de Turkse rol in de Syrische burgeroorlog. Ook de pagina ‘Blokkade van het internet in Turkije’ was donderdag gewoon beschikbaar.

