In Japan gaat voor het eerst een minister met vaderschapsverlof

Shinjiro Koizumi, de Japanse minister van Milieu, heeft aangekondigd met vaderschapsverlof te gaan. Dat is groot nieuws in het Aziatische land, waar werkende vaders en moeders wel het recht hebben op ouderschapsverlof, maar weinig vaders daarvan gebruikmaken.

Tokio

Het is de eerste keer dat er een minister in het Japanse kabinet vaderschapsverlof opneemt. De 38-jarige Koizumi, getrouwd met nieuwspresentator Christel Takigawa, is van plan twee weken verlof te nemen in de eerste maanden na de komst van de baby. Verwacht wordt dat het kind eind deze maand wordt geboren. ‘Want dan heeft de moeder het het zwaarst. Dit doe ik op voorwaarde dat ik prioriteit ..

