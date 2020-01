FvD en SGP negeren Europarlement en willen eigen conferentie over toekomst EU

Forum voor Democratie en de SGP gaan samen met de andere eurosceptische partijen in de Europese ECR-fractie eigen bijeenkomsten beleggen over de toekomst van de Europese Unie. Ze doen niet mee aan een twee jaar durende conferentie, waaraan het Europees Parlement woensdag zijn goedkeuring heeft gegeven.

Een twee jaar durende conferentie over de toekomst van de EU gaat op 9 mei van start. (beeld afp / Ben Stansall)

Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.

Het belangrijkste nieuws in je inbox

Vijf artikelen per maand gratis

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen zegt ‘grote twijfels’ te hebben over de komende conferentie over de toekomst van de EU, die dit voorjaar van start gaat. Volgens hem zijn bij de voorbereidingen eurosceptische fracties in het Europees Parlement, zoals de conservatie ECR, uitgesloten.

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.