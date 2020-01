Stellige brief Johnson sterkt Schotten in hun streven naar onafhankelijkheid

Met een stevige dreun heeft de Britse premier Johnson de deur naar een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid dichtgeslagen. Veel Schotten zijn woedend en laten het er niet bij zitten. Johnson heeft er een hoofdpijndossier bij.

Bovendien zeiden Sturgeon en haar voorganger Alex Salmond, beiden lid van de onafhankelijkheidspartij SNP, in 2014 dat het referendum een kans was ‘die zich maar eens in een generatie voordeed’, schrijft Johnson. Aan die ‘persoonlijke belofte’ moet Sturgeon nu niet tornen, vindt de premier.

Slechts zeventien regels telt de brief die Boris Johnson als premier van het Verenigd Koninkrijk heeft geschreven aan Nicola Sturgeon, de Eerste Minister (‘premier’) van de tegenspartelende regio Schotland. Hij heeft de argumenten van het Schotse parlement en de deelregering in Edinburgh ‘z..

Ruurd Ubels Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.