‘Code oranje? We gaan gewoon naar Iran’

Ook deze week vertrekken Nederlandse toeristen naar Iran. Neergehaald vliegtuig of niet. ‘Dat boze beeld’, zo klinkt het op de Beurs voor bijzondere reizen, ‘is vals.’

Protesten in Teheran. (beeld afp)

Amsterdam

‘Het begint al meteen bij het inchecken’, zegt een stel dat zojuist een stand over Iran heeft bezocht op de Beurs Bijzondere Reizen in Amsterdam. ‘Wat goed dat jullie ons land bezoeken’, zeiden Iraanse medepassagiers. Ze gaven hun nummers voor als we hulp nodig zouden hebben.’

Met dromerige blik: ‘Nergens ter wereld vind je zulke aardige en ga..

Iran investeerde laatste jaren flink in zijn toeristische infrastructuur. Visaprocedures zijn versoepeld. Beginnende hoteliers en aanbieders van woestijnovernachtingen of skitochten ontvangen royale belastingkorting.

De potentie is enorm: Iran grenst aan twee zeeën, biedt twee ru..

