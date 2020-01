Russische hack kan Bidens schaden

Democratisch presidentskandidaat Joe Biden een week geleden tijdens een rede op Chelsea Piers in New York. (beeld afp / clary)

Moskou

De hack zou zijn verricht door ‘Fancy Bear’, een van de hackersgroepen die actief zijn voor de geheime dienst van het Russische leger. De hack werd rond de jaarwisseling opgemerkt door het Amerikaanse internetbeveiligingsbedrijf Area 1 en dinsdag onthuld in de New York Times. ‘Fancy Bear’ was ook de hacker van de Democratische Nationale Conventie en voorman John Podesta, tijdens de ..

Zowel Area 1 als de Amerikaanse media weten niet precies wat de hack heeft opgeleverd of waarnaar zou zijn gezocht. Area 1 merkte wel op dat er ook hacks waren binnen Kvartal 95, een televisiebedrijf waarin Zelensky - komiek voordat hij president werd - aandelen had of heeft. Ivan Bakanov, topman bij Kvartal 95, is nu de chef van de Oekraïense veiligheidsdienst SBU.

