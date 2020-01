Roger Scruton (1944-2020)Liefde voor het eigene

De zondag overleden Britse filosoof Roger Scruton was een van de belangrijkste conservatieve denkers van zijn tijd. Hij zorgde vaak voor reuring. Bekend werd het door hem bedachte begrip 'oikofobie', de angst voor het eigene, de westerse afkeer voor de eigen natie en cultuur. Een begrip dat in rechts Nederland op herkenning stuit.

Mensen zijn gehecht aan het eigene, aan wat ze kennen en wat hun vertrouwd is. Hun dorp, hun landschap, hun traditie. Die betekenen meer voor hen dan abstracties als 'de aarde', of 'de mensheid'. Het is een gedachte die nu tamelijk breed weerklank vindt maar die, toen Roger Scruton erover begon, in de jaren zeventig en tachtig, nog veelal werd gezien ..

Tussen 1979 en 1989 smokkelde hij boeken, door het IJzeren Gordijn, naar Centraal- en Oost-Europa, dat toen nog van het vrije Westen was afgesloten. In 1998 gaf Václav Havel, toen president van Tsjecho-Slowakije, hem een hoge onderscheiding, ook Polen lauwerde hem. Scruton schreef tientallen boeken over kunst, politiek, filosofie en cultuur en ook romans en op..

