Amerikaanse militairen overleden in Duitsland

Twee Amerikaanse militairen zijn dood aangetroffen op een luchtmachtbasis in Duitsland, waar ze gestationeerd waren. Een onderzoek naar hun doodsoorzaak is gaande. De militairen dienden in het onderhoudssquadron van de luchtmacht. <

Waarschuwing voor wederopstanding ISIS

Terreurbeweging ISIS is zich aan het hergroeperen en is opnieuw in opkomst. Daarvoor waarschuwt koning Abdullah van Jordanië in een interview met de Franse tv-zender France 24. Maanden na het verdringen van ISIS in Syrië heeft Abdullah grote zorgen over een wederopstanding van de groepering. <

