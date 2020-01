In tien jaar 30 procent van aarde beschermd

Minstens 30 procent van de aarde (zowel land als zee) moet komende tien jaar worden beschermd om te voorkomen dat het massale uitsterven van planten- en diersoorten doorzet. Dat staat in een concepttekst voor een VN-akkoord over biodiversiteit die maandag is gepubliceerd.

Op dit moment is slechts 1,17 procent van de oceanen beschermd, en vaak alleen in naam. ( beeld epa)

Amsterdam

Het plan moet de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit (een ramp die volgens ecologen net zo groot is als de klimaatcrisis) voor 2030 tot staan brengen en voor 2050 terugdringen, in nauwe samenhang met de strijd tegen de opwarming. Uiteindelijk doel is dat de wereld vanaf 2050 leeft ‘in harmonie met de natuur’, parallel aan het in veel klimaatplannen opgenomen doel van kli..

