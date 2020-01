Filipijnen op vlucht voor vulkaan

Manilla

Sinds maandag spuwt de vulkaan lava en er zijn aanwijzingen voor een verdere uitbarsting. Ook heeft de vulkaan een gigantische kolom van as en rook uitgestoten.

Minstens 24.000 mensen zijn hun huizen ontvlucht, nadat de stroomvoorziening in plaatsen in de buurt van de vulkaan was afgesloten en sommige wegen onbegaanbaar waren. Honderden internationale vluchten zijn geannuleerd. Mogelijk moeten 300.000 mensen worden geëvacueerd, zeggen de autoriteiten.

