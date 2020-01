Moskou regisseert Libische kwestie

Een kleine week voordat de partijen in het Libische conflict in Berlijn bijeenkomen, haalde de Russische president Putin ze opeens naar het Kremlin.

De Turkse oppositiepartij Erkan Bas is tegen de inzet in Libië; een parlementslid zwaaide begin deze maand met een kaart van het verdeelde land. (beeld Adem Altan / afp)

Tripoli

De ontvangsthal van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken was de locatie, schreef Maria Zacharova, de geharnaste woordvoerder van dat departement, op Facebook. Vertegenwoordigers van de strijdende partijen in Libië kwamen het akkoord bekrachtigen dat donderdag was overeengekomen in Istanbul en overzien werd door de Russische presiden..

drones

De overeenkomst hield een staakt-het-vuren in dat zaterdagnacht zou ingaan en tenminste zou moeten standhouden tot zondag 19 januari. Dan komen de strijdende partijen bij elkaar in Berlijn, waar de Duitse bondskanselier Angela Merkel een vredesconferentie h..

