De verlengde zwanenzang van Michail Gorbatsjov

Moskou

Op 19 maart 2008 zat Michail Sergejevitsj Gorbatsjov een halfuur op zijn knieën in de kerk die om de tombe van Franciscus van Assisi heen is gebouwd. Hij bad. Naderhand zei hij dat de middeleeuwse heilige zijn ‘alternatieve Christus’ was, een man die ‘spirituele perestrojka’ predikte. Niemand in de Italiaanse plaats herkende hem en zijn begeleiden..

gebed

Snel vooruit naar 17 december 2019. Gorbatsjov (88) geeft een interview aan de Japanse krant Asahi Shimbun. Daarin uit hij zijn zorgen over twee mogelijke catastrofes: een milieuramp door klimaatverandering en een atoomoorlog. Alsnog moeten de kernwapens de wereld uit: ‘Daar bid ik voor.’

