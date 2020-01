Nekslag voor trekvogel in Afrika

In twaalf jaar tijd determineerde Leo Zwarts met vier collega’s 766.000 bomen en 47.000 vogels in de Sahel.

Het Lichtensteins zandhoen is een grondbewoner die leeft in rotsige woestijnen in Afrika en het Midden-Oosten. Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit zaden. ( beeld Leo Zwarts)

De belangrijkste resultaten van deze megaklus: het aantal zaadetende vogels nam af met 80 procent. Insecteneters klimmen nu weer op uit een dal.

'De bloemen vormen witte bolletjes, de vruchten zijn gedraaide peulen en op de takken zitten lange naalden. Dan moet dit de paraplu-acacia zijn. Gelukkig, want hier zit de bergfluiter graag in', mompelt Zwarts. In de zinderende hitte van een savanne bij Koro Toro, een plaats in Tsjaad, bestudeert hij een boom.

