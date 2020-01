Mysterieus longvirus China eist eerste leven

Een 61-jarige man is donderdag in de Centraal-Chinese stad Wuhan overleden aan de mysterieuze virale longontsteking die daar onlangs uitbrak. Hij is de eerste die aan het virus bezweken is, melden lokale autoriteiten zaterdag.

Onderzoekers doen in een laboratorium in Suwon, Zuid-Korea, onderzoek naar het mysterieuze longvirus uit China. Het virus werd ook aangetroffen bij een Zuid-Koreaanse vrouw die terugkeerde uit de Chinese stad Wuhan. (beeld epa / yonhap)

Wuhan

In Wuhan werd in december het eerste besmettingsgeval van het virus gemeld. Bij zo’n 50 mensen is het virus tot nu toe vastgesteld. Zeven van hen verkeren in zorgwekkende toestand, zei de waakhond van de Chinese gezondheidszorg zaterdag. De uitbraak is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mogelijk veroorzaakt door een nieuw type coronavirus. Er is vooralsnog geen bewijs dat het virus van ..

