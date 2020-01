Taiwan houdt anti-Chinese president Tsai

In Taiwan is president Tsai Ing-wen zaterdag met 57 procent van de stemmen herkozen. De klinkende overwinning van de anti-Chinese politica, en de zware nederlaag van haar pro-Chinese tegenhanger, vormen een duidelijke boodschap aan het adres van China, dat de onafhankelijkheid van Taiwan betwist.

De 63-jarige Tsai, politica van de China-sceptische partij DPP, behaalde een recordaantal stemmen dankzij de hoge opkomst (volgens lokale media 70 procent). Haar tegenstander Han Kuo-yu, van de partij Kuomintang, strandde op 38 procent. In de parlementsverkiezingen gingen – met ruim de helft van de stemmen geteld – de DPP en Kuomintang gelijk op, maar leek president Tsai’s partij opnieuw op ..

Tsai’s winst was door de peilingen voorspeld, maar blijft opmerkelijk voor een politica die deze zomer onderaan bungelde in de populariteitscijfers. Haar tegenstanders namen haar kwalijk dat zij het homohuwelijk legaliseerde en een pensioenhervorming doorvoerde, haar aanhangers vonden haar juist te weinig daadkrachtig. Het was zo erg dat partijveteranen haar onder druk zetten om zich niet he..

