‘Vredestichter van Oman’ overleden

De vrijdag overleden sultan van Oman, Qaboos Bin Said al Said (79). (beeld anp)

Het staatshoofd van Oman, sultan Qaboos Bin Said al Said, is vrijdag op 79-jarige leeftijd overleden. Hij regeerde bijna vijftig jaar over de oliestaat en was daarmee de langstzittende leider van een Arabisch land. De kinderloze sultan is opgevolgd door zijn neef Haitham Bin Tariq Al Said.

Qaboos ging op 16-jarige leeftijd voor studie naar Groot-Brittannië. Na zijn middelbare schoolopleiding volgde hij een studie aan de militaire academie Sandhurst. Na terugkeer kwam hij onder huisarrest te staan, hoewel hij wel bezoekers mocht ontvangen.

