Kerk VS geeft misbruiker aan na biecht

Een Amerikaanse kerk die een man aangaf die kindermisbruik had opgebiecht, is aangeklaagd door zijn echtgenote. Zij vindt dat de instelling duidelijk had moeten maken dat de biecht van haar man niet privé zou blijven en wil miljoenen schadevergoeding, bericht CNN. Haar man biechtte bij een geestelijke dat hij een kind seksueel had misbruikt, waarna de kerk ..

