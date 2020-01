Hongarije: geen immigratie, wel gratis ivf-traject

De nationalistische regering van Hongarije gaat echtparen die niet langs natuurlijke weg kinderen kunnen krijgen, bevruchting via ivf gratis aanbieden. Die behandeling vindt vervolgens plaats in staatsklinieken.

Boedapest

Op deze manier wil het kabinet zorgen voor een hoger geboortecijfer in het land, heeft premier Viktor Orbán in Boedapest gezegd. Volgens hem is het verhogen van de Hongaarse vruchtbaarheid ‘van strategisch belang’. ‘Als we Hongaarse kinderen willen in plaats van immigranten (...), dan is de enige oplossing om zo veel mogelijk geld uit ..

In Hongarije kregen vrouwen de afgelopen paar jaar gemiddeld 1,49 kind, aldus het Hongaarse bureau voor statistiek, terwijl 2,1 nodig is om de bevolking in een land op peil te houden (in Nederland ligt bedraagt dit cijfer 1,66).

