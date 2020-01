De strijd om de ruimte barst los

Zo snel mogelijk en zo hoog mogelijk de ruimte in: dat was het doel van met name Rusland en de Verenigde Staten tussen pakweg 1950 en 1975.

Maar zoals deze Koude Oorlog voortkwam uit de Tweede Wereldoorlog, had ook het gevecht om het heelal Duitse wortels. Het waren de langeafstandsraketten van nazi-Duitsland – met name de V2-raket van SS’er en ingenieur Wernher von Braun – die vriend en vijand inspireerden. Oorlogstuig ging voorheen nooit zo ver de lucht in.

