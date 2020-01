Stembus in Taiwan is referendum over optreden van China

Taipei

Een hele nieuwe generatie kiezers maakt zaterdag het grote verschil in de verkiezingen in Taiwan: de jongeren die de overdracht van Hongkong in 1997 aan China zijn geboren. In tegenstelling tot de zogenaamde ‘verloren generatie’ die sindsdien in Hongkong is opgegroeid, noemen de Taiwanese jongeren zich born independent - als onafhanke..

Wat er de afgelopen maanden in Hongkong is gebeurd, is bepalend voor hun keuze. ‘De Taiwanese verkiezingen zijn een referendum over de identiteit ervan’, stelt Foreign Policy in een analyse, terwijl het Arabische Al Jazeera ze bestempelt als een referendum ‘over de invloed van China’.

