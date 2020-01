‘Een derde Hongkongers lijdt aan posttraumatische-stressstoornis’

Bijna een derde van de volwassen Hongkongers vertoont na de regelmatig gewelddadige protesten in het land tekenen van een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Dat is zes keer meer dan vier jaar geleden.

Een politieman arresteert een demonstrant tijdens een protest in Sheung Shui in Hong Kong, 28 December 2019. (beeld epa / Vivek Prakash)

Hongkong

Dat blijkt uit onderzoek van de University of Hong Kong, gepubliceerd in The Lancet Medical Journal. De wetenschappers sporen de autoriteiten aan om meer aandacht aan de mentale gezondheid van het volk te besteden. ‘Hongkong heeft op dit moment niet genoeg middelen om met deze mentale lasten om te gaan,’ aldus teamleider professor Gabriel Leung.

oorlogsgebied

18.000 volwassen Hongkongers deden mee aan het onderzoek. Gebaseerd op de uitkomsten hiervan concluderen de onderzoekers dat van de 7,4 miljoen Hongkongers er zo’n 2 miljoen aan PTSS lijden. 11 procent van de bevolking toont tekenen van een depressie. In 2014 was dit nog 2 procent. Het aantal Hongkongers met een depressie is vergelijkbaar met mensen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .