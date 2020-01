Witte Huis bijna een jaar zonder persbriefing

Donderdag was het welgeteld 304 dagen geleden dat president Trumps woordvoerder voor het laatst een persconferentie hield. De schrijvers Stephen King en Don Winslow hebben er inmiddels 135.000 euro voor over.

Washington

De persbriefing in het kleine zaaltje in het Witte Huis is een van de belangrijkste symbolen van de Amerikaanse democratie. President na president houdt zich al decennialang aan de ongeschreven regel dat de media regelmatig zijn woordvoerder aan de tand mogen voelen. Maar Stephanie Grisham, sinds juli vorig jaar de dertigste woordvoerder van het Witte Huis, heeft daar geen boodschap aan. Met..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .