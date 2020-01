Harry en Meghan domineren Britse media

De Britse media zijn in de ban van het laatste nieuws rond prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Zij maakten woensdagavond bekend een deel van hun officiële taken voor het Britse koningshuis neer te leggen. Door het nieuws domineren de hertog en hertogin van Sussex donderdag vrijwel alle Britse voorpagina’s.

Zo kopt The Sun “Megxit” en meldt de tabloid dat Harry’s vader, Charles, en zijn broer William “witheet” zijn. The Daily Telegraph schrijft dat de Britse koninklijke familie “diep teleurgesteld” is vanwege het besluit van Harry en Meghan om “de firma te verlaten”.

Harry en Meghan willen hun tijd verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Ze willen dat hun zoontje Archie wel de koninklijke tradities meekrijgt, maar ook dat het gezin de ruimte krijgt om zich te focussen op een nieuwe liefdadigheidsinstelling.

