Overleden kindin landingsgestel

Parijs

Op het vliegveld Charles de Gaulle in Parijs is woensdagochtend een overleden kind gevonden in de ruimte van het landingsgestel van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij Air France kwam vanuit Abidjan, de grootste stad van Ivoorkust. Volgens bronnen rond het onderzoek zou het kind 'ongeveer tien jaar oud zijn'. Het vliegtuig, een Boeing 777, vertrok dinsdagavond vanuit Ivoorkust en landde woensdagochtend in Parijs. Air France betreurde in een verklaring de dood van het kind en sprak van een 'menselijke tragedie'. Vermoedelijk gaat het om een migrant. <