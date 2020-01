Nederlandse donaties voor hulp Australië

Zeist

Het Rode Kruis kreeg in twee dagen ruim 450.000 euro binnen voor hulp aan inwoners van gebieden die zijn getroffen door bosbranden. Voor hulp aan koala's en andere wilde dieren hebben Nederlanders nog iets meer gedoneerd: het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft sinds maandag 500.000 euro ontvangen.

'We zijn onder de indruk van de massale steun', aldus het WNF. Het geld is bestemd voor de Australische tak van de organisatie. Die zal het onder meer uitgeven aan natuurherstel in verwoeste leefgebieden van koala's en medische hulp aan gewonde dieren. Ook het Rode Kruis maakt het geld over naar de Australische zusterorganisatie. Die kan dankzij de donaties meer hulpverleners inzetten en getroffenen voorzien van eerste levensbehoeften en psychosociale hulp. Mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt door de bosbranden krijgen ook financiële steun.

Het WNF en het Rode Kruis begonnen hun inzamelingen omdat ze veel vragen kregen van mensen die graag willen helpen. De uitzonderlijk grote bosbranden hebben al zeker 24 mensen het leven gekost. 'Ook voor wilde dieren betekent de vuurzee een enorme ramp', aldus het WNF. Volgens de organisatie zijn al meer dan een miljard dieren omgekomen. <