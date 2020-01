Harry en Meghan doen stap terug

Londen

Prins Harry, kleinzoon van koningin Elizabeth, en zijn vrouw Meghan hebben besloten een deel van hun officiële taken voor het Britse koningshuis neer te leggen. Dat hebben de hertog en hertogin van Sussex woensdagavond laten weten in een verklaring. 'We zijn voornemens een stap terug te doen als 'senior' leden van het koningshuis en eraan te werken om financieel onafhankelijk te worden, terwijl we de koningin blijven steunen', schrijft het koppel. De twee zijn van plan hun tijd te verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Harry en Meghan willen dat hun in mei geboren zoon Archie wel de tradities van de koninklijke familie meekrijgt, maar willen zich vooral focussen op liefdadigheidswerk. <