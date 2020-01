Oekraïense Boeing gecrasht

Een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines is enkele minuten na vertrek vanaf de luchthaven van de Iraanse hoofdstad Teheran neergestort. De meeste mensen in het passagierstoestel hadden niet de Oekraïense nationaliteit. Het gaat om 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten, meldde de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken na de vliegramp, die aan meer dan 170 mensen het leven heeft gekost. De Boeing stortte kort na het opstijgen neer. Het toestel vloog van Teheran naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. Hulporganisatie Rode Halvemaan zegt dat met hulp van militairen en brandweerlieden wordt gezocht naar lichamen. 'Iedereen helpt zodat we alle lichamen kunnen bergen. Die liggen in een groot gebied.' <

