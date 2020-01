Het nauwkeurig missen van Iran biedt kansen

De militaire vergelding door de raketaanvallen op Amerikaanse bases alleen is niet genoeg, zegt Iraanse leider Khamenei. Maar het Iraanse antwoord was opvallend gematigd en biedt kansen een rechtstreekse confrontatie te vermijden.

Een marinier bewaakt de Amerikaanse ambassade na de protesten in Bagdad na de liquidatie van Soleimani. (beeld us marines / Kyle Talbot)

Bagdad – Erbil

Amerika moet het Midden-Oosten verlaten. Dat is de boodschap van de Iraanse opperste leider, ayatollah Khamenei en van de Iraanse president Rohani, na de Iraanse raketaanvallen op twee Amerikaanse bases in Irak. ‘De Amerikanen hebben een klap in het gezicht gehad, maar wraak is wat anders’, zo zei Khamenei woensdag bij een ontmoeting met inwoners van Qum. ‘Militaire acties als deze zijn niet genoeg. De verderfelijke aanwezigheid van de VS in deze regio moet worden beëindigd.’

Volgens Iraanse staatsmedia als IRNA en Fars News, zijn ‘ongeveer tachtig Amerikaanse militairen gedood en bijna tweehonderd gewond geraakt bij de Iraanse aanvallen’. Maar zowel de VS als Irak stellen dat er geen enkele dode en maar enkele gewonden zijn gevallen. Bovendien hadden de Iraanse autoriteiten de Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi kort voor de aanvallen gewaarschuwd, twitterde Mahdi. ‘Kort na middernacht kregen we een mondelinge mededeling van Iran dat de reactie op de moord op de martelaar Qassem Soleimani zou beginnen en dat deze zich zou beperken tot bases van het Amerikaanse leger in Irak.’ Om half twee verschenen de raketten op de radarschermen van de Amerikaanse eenheden in Irak. Zowel de Iraakse als de Amerikaanse militairen hadden zo ruim de tijd om naar veilige schuilplaatsen te gaan.

Volgens Michael Pregent van de Nationale Defensie Universiteit in Washington ‘symboliseert de Iraanse raketaanval in werkelijkheid de de-escalatie van de spanningen tussen Iran en de VS’, zo zei hij bij BBC Breakfast News. Voor de conservatieve zender Fox News, die president Trump doorgaans goed volgt, stelde Pregent dat de Iraanse raketten de Amerikanen ‘weleens opzettelijk kunnen hebben gemist’.

grote precisie

Deze mening wordt gesteund door het feit dat bij de aanval in september de Saudische olie-installaties met een grote precisie waren geraakt - terwijl de Iraanse raketten nu vooral lijken te zijn ingeslagen op plekken op de bases waar geen militairen waren. Bovendien, zo stelt BBC-defensiespecialist Jonathan Marcus, ‘was de aanval duidelijk op zo’n tijdstip gepland dat er zo weinig mogelijk slachtoffers zouden zijn’.

Ook het Internationale Instituut voor strategische studies in Londen stelt dat Iran wel een duidelijk, maar vooral symbolisch antwoord moest geven, maar dat ‘noch de VS noch Iran een rechtstreekse oorlog willen’.

De reacties van zowel president Trump als de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif wijst ook in die richting. ‘Alles is goed’, twitterde Trump, na de raketbeschietingen. Hij stelde woensdag geen nieuwe militaire acties te willen uitvoeren, maar dreigde wel met nieuwe sancties. Zarif zei dat Iran ‘proportionele verdedigingsmaatregelen heeft genomen. We zoeken geen escalatie of oorlog, maar zullen ons wel tegen iedere agressie verdedigen.’

De aangevallen bases zijn wel belangrijke steunpunten voor zowel de Amerikanen als de internationale coalitie in de strijd tegen ISIS. De Amerikaanse special forces die ruim twee maanden geleden ISIS-leider Abu Bakr al-Baghdadi wisten uit te schakelen, opereerden vanaf Ain al-Asad en oefenden de operatie op de basis bij Erbil. Bij die basis heeft Nederland enkele tientallen militairen gestationeerd, terwijl Noorwegen ongeveer zeventig militairen op Ain al-Asad heeft. De meeste zware Iraanse raketten waren op deze laatste basis gericht.

Iran heeft maar een klein deel van zijn raketmacht ingezet – en ook niet de zwaarste types. In totaal beschikt Iran over een voorraad van zeker tweeduizend ballistische raketten in wat Teheran ‘ondergrondse raketsteden’ noemt en is daarmee de sterkste raketmacht in de regio, aldus een recent rapport van het Pentagon.

confrontatie gaat door

Maar de terughoudendheid betekent niet dat de confrontatie tussen Iran en de VS voorbij is, benadrukken deskundigen als de Britse voormalige inlichtingenofficier en terrorisme-expert Philip Ingram. Hij wijst op de rode oorlogsvlag die is gehesen in de Iraanse religieuze hoofdstad Qum, als teken van vergelding voor een onrechtmatige dood.

‘Het gebruik is dat deze pas kan worden neergehaald als die dood is gewroken.’

De voormalige Amerikaanse onderminister voor Buitenlandse Zaken Tom Countryman verwacht dat nu vooral aan Iran verbonden strijdgroepen aanvallen zullen gaan uitvoeren. Bovendien is het netwerk dat Soleimani heeft opgebouwd om de macht van Iran in de regio uit te breiden, voor Teheran te kostbaar om het op te offeren, denkt het INSS.

'Iran zal dit netwerk gebruiken om de Amerikaanse aanwezigheid in de regio waar het kan te betwisten, op een niet al te opzichtige maar vastbesloten manier.'