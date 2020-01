Nieuw Brits paspoort verwelkomd met hoongelach

Londen

‘Nieuw paspoort is binnen’, twittert Wilkinson bij een foto van haar oude en nieuwe Britse paspoort. ‘Zoek de verschillen.’

Dat is niet zo moeilijk, want er is maar één verschil: op de voorkant staat niet langer ‘European Union’ boven ‘United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland’, maar ‘United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland’. Bovendien is het paspoort, uitgegeven vlak voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU op 31 januari, nog steeds bordeauxrood en niet donkerblauw, zoals beloofd door de Britse overheid.

De hoon en het sarcasme zijn groot sinds Wilkinson haar tweet over het bijna ongewijzigde paspoort plaatste. James O’Brian van radiozender LBC zegt na het zien van het nieuwe paspoort alle kritiek op de brexit terug te nemen. ‘Het is het allemaal waard geweest!’

Een andere Britse twitteraar laat zijn sarcasme eveneens de vrije loop: ‘Een nieuw en verbeterd paspoort dat ons de mogelijkheid geeft vrij te reizen en te leven in één land in plaats van in 28 landen. Wat een verbetering!’

De regering in Londen belooft dat in de loop van dit jaar de blauwe paspoorten alsnog geleverd worden. Blauw is de kleur die de Britse identiteitsbewijzen hadden vóór het EU-lidmaatschap. Maar ook over deze paspoorten is ontevredenheid bij veel Britten, want die blauwe exemplaren worden niet gemaakt door De La Rue, een beroemde Britse producent van waardepapieren, postzegels en bankbiljetten, maar door het Frans-Nederlandse bedrijf Gemalto, in de EU dus. Deze firma besteedt de daadwerkelijke productie bovendien uit aan een bedrijf elders in de EU, in Polen. Brexiteers ervaren dit als een klap in het gezicht, want een vertrek uit de EU - luidde de belofte - zou juist banen naar het Verenigd Koninkrijk terughalen.