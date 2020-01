Oekraïens vliegtuig stort neer bij vliegveld Teheran, geen overlevenden

Een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines is kort na het opstijgen van het vliegveld in de Iraanse hoofdstad Teheran, neergestort. Alle 176 inzittenden zijn overleden. De Oekraïense president Volodimir Zalenski laat weten dat het gaat om 9 bemanningsleden en 167 passagiers. Over hun identiteit is nog niets bekend.