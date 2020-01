Guaidó benoemt zichzelf tot voorzitter parlement Venezuela

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó heeft zichzelf dinsdag benoemd tot parlementsvoorzitter. Zondag werd Luis Parra al aangesteld als parlementsvoorzitter in een zitting waar alleen leden van de regeringspartij bij aanwezig waren. Wie nu de officiële parlementsvoorzitter is, is niet duidelijk.

Caracas

De oppositieleden mochten dinsdag in tegenstelling tot zondag wel het parlementsgebouw in. Zij werden voor hun entree ruim een halfuur tegengehouden door militairen. Op dat moment zat Parra een parlementszitting voor. Daarin zei hij dat Guaidó het recht heeft om aanwezig te zijn in het parlement, maar alleen als lid, niet als voorzitter.

Toen de oppositie het parlement in liep, was Parra al weg. Guaidó ging in de voorzittersstoel zitten. Kort daarop werd de stroom afgesloten, waardoor de parlementsleden voor licht zorgden met hun mobiele telefoons. Guaidó legde op dat moment de eed voor het voorzitterschap af.

Parra was tot voor kort lid van de oppositiepartij van Guaidó, maar werd daar uitgezet vanwege mogelijke corruptie. Hij zegt de steun te hebben van 81 parlementsleden, Guaidó claimt dat er honderd leden achter hem staan. Guaidó werd volgens lokale media na het verlaten van het parlementsgebouw door veiligheidsdiensten beschoten met traangas.

Zondag werd Guaidó in een alternatieve parlementszitting op een andere locatie door oppositieleden verkozen tot parlementsvoorzitter. <