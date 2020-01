In een special over de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China komt het Britse weekblad The Economist tot nogal wat verschillende gevolgtrekkingen. Ja, de rivaliteit tussen de twee grote mogendheden zal de wereld de komende jaren vormgeven. En ja, vooral de Chinezen kijken met ongerustheid, wrevel en minachting naar het zigzagbeleid dat Amerika momenteel hanteert. En u heeft gelijk, ondanks oververhitting en de reactie daarop is de Chinese economie nog steeds ‘booming’; vooral de technologische ontwikkelingen gaan supersnel, zodat echte auto’s verwacht kunnen worden in plaats van de wrakke stukken blik die tot nu toe werden geweerd van de westerse wegen. Maar nee, China verovert niet zomaar de hele wereld. Sterker nog, America Inc. heeft een heel stevige positie in China.

Ook leuk in dit weekblad – dat net zoals Der Spiegel in Duitsland een eigen toontje hanteert, dat zeer beschaafd en zeer beleefd is, maar onwaarschijnlijk ironisch kan priemen – is een verhaal over ‘impeachment’. Nee, niet nu in de Verenigde Staten, maar in het oude Griekenland.

reiswereld wil geen nepjaar

Marcel Baltus, eigenaar van een communicatiebureau dat vooral in de reiswereld zit, schreef een opmerkelijke column op zijn blog, waarin hij het niet heeft over de nu weer zo populaire maakindustrie, maar over zijn bezwaren tegen de ‘namaakindustrie’. Zoveel fake news, zoveel namaakproducten, zoveel nep (reis)websites en online gesjoemel door niet-bestaande reisorganisaties. De wereld is en wordt overspoeld door gespuis dat ons fêteert op bedotterij en oplichting. Namaak en bedrog lijken de wereld in een houdgreep te hebben. De namaakindustrie is goed voor miljarden en miljarden omzet.' Net zoals nepnieuws een gevaar is in de media, zijn verborgen kosten dat bij de grote kiloknallers op vakantiegebied, de clubs die gouden bergen beloven beneden de kostprijs. ‘En dan sneaky allerlei extra’s in prijs brengen, zoals busvervoer van de luchthaven naar de acco. Jongens, laten we hier toch mee ophouden, hanteer nou gewoon echte all-in prijzen. Helder, transparant en eerlijk. Behalve een gezond 2020 is dit dus eigenlijk mijn vurigste nieuwjaarswens. Meer echte en oprechte mensen ontmoeten. Ook in de reissector. Geen blaaskaken, geen snoevers, geen praalhanzen, geen charlatans, geen mooipraters, maar onvervalste karakters. Plus vanzelfsprekend de wens om kleinere spelers bestaansrecht te geven en dát hebben u en ik in eigen hand.’