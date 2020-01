Verdeeld Kroatië leidt nu Europa

Kroatië heeft een centrumlinkse president. Maar het rechts-nationalisme is krachtig in het land dat het eerste halfjaar van 2020 voorzitter is van de Europese Unie.

Zagreb

De kans is groot dat de naam van het land Kroatië komende tijd vaker te horen is dan gebruikelijk. Aan de oppervlakte is Kroatië het mooie vakantieland met dat fanatieke nationale elftal dat bij de WK voetbal in 2018 met 4-2 van Frankrijk verloor. Iets minder aan de oppervlakte schuren de oorlogsverhalen, uit de jaren negentig, veertig en tien van de twintigste eeuw.

Op 1 januari is Kroatië begonnen aan een termijn van een half jaar als voorzitter van de Europese Unie, door het estafettestokje over te nemen van Finland. Het is voor Kroatië de eerste keer, sinds het land in 2013 toetrad tot de EU.

En dan waren er zondag presidentsverkiezingen in Kroatië. In de tweede ronde versloeg de sociaaldemocratische kandidaat Zoran Milanovic (53) het conservatieve zittende staatshoofd Kolinda Grabar-Kitarovic met 52,7 tegen 47,3 procent. Zijn termijn van vijf jaar gaat in februari in.

Balkantop

Aan het Europese front is veel te doen. Natuurlijk is er de brexit. Per 1 februari zou het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen, maar dan nog moet er eind dit jaar een handelsverdrag liggen tussen Londen en Brussel. Daarnaast wordt er in de Kroatische hoofdstad Zagreb een Balkantop georganiseerd. Die gaat zich beraden over de uitbreiding van de Europese Unie. Kroatië was in 2013 het laatste, 28e land dat bij de EU kwam. Uitbreiding met Montenegro en Albanië wordt momenteel tegengehouden door Frankrijk en Nederland.

Andere onderwerpen van belang zijn het vaststellen van een meerjarenbegroting tot 2027, het regelen van de migratie-kwestie en het opnieuw optuigen van een klimaatakkoord dat moet leiden tot emissie-neutraliteit in 2050. Zelf wil Kroatië toetreden tot de Schengenzone en afscheid nemen van de nationale munteenheid kuna; uiterlijk in 2024 moet de euro omhelsd worden.

De verwachting vooraf was dat de zittende president zou winnen, als uithangbord van het rechts-nationalisme in Kroatië. Maar zij had drievoudig pech: door de deelname van de partijloze populistische folkzanger Miroslav Skoro moest ze rechtser opereren dan ze wilde. Zo benadrukte ze ongewild de verdeeldheid tussen centrum- en extreemrechts in haar partij, de regerende Kroatische Democratische Gemeenschap (HDZ). En ze maakte fouten door aan te schurken tegen verkeerde types, zoals Milan Bandic, burgemeester van Zagreb maar ook onderwerp van een reeks schandalen, en Julienne en Zvonko Busic, die in 1976 een vliegtuig van New York naar Chicago kaapten om Kroatische onafhankelijkheid te eisen vanuit het toenmalige Joegoslavische federatieve staatsverband.

In oktober zijn er parlementsverkiezingen in Kroatië. Skoro staat op een derde van de zetels, ook premier Andrej Plenkovic (die binnen de HDZ als gematigd geldt) moet zich extremer uiten dan hij nu wil.

cohabitatie

Plenkovic kondigde al aan dat hij een ‘harde cohabitatie’ verwacht tussen de rechtse premier en de linkse president. Dat uit zich vooral in grondwet, justitie en buitenlandse politiek. Plenkovic wil dat Kroatië troepen in Afghanistan houdt, Milanovic wil ze terugtrekken.

De nieuwe Kroatische president probeerde na zijn verkiezingsoverwinning de goede woorden te vinden. Hij wilde een staatshoofd boven de partijen zijn, een vertegenwoordiger van alle 4,5 miljoen Kroaten, beleed het ‘inclusieve denken’ en hoopte bij te dragen aan een liberaal, democratisch en Europeesgezind land. Hij wil ook transparant zijn en geen politiek in de achterkamertjes voeren. Hij wil niet meer over het verleden praten en strikt binnen de grondwet handelen. Probleem: in zijn ceremoniële functie kan de president alleen signalen afgeven.

Dat alles had natuurlijk allang moeten gebeuren. Juist het benoemen van deze bucketlist geeft aan hoezeer het in Kroatië nog aan van alles schort. Dat wordt vooral weergegeven met termen als corruptie, nepotisme, onbestrafte oorlogsmisdaden en slechte verhoudingen met de buurstaten.

Met Servië woedt een handelsoorlog en een bitter debat over de uitlevering van elkaars oorlogsmisdadigers. Slovenië hield lang het Kroatisch EU-lidmaatschap tegen, vanwege visserij- en territoriale geschillen.

Een van de grootste corruptiezaken kreeg een week geleden net een voorlopig einde. Ivo Sanader (Kroatisch premier van 2002 tot 2009) kreeg zes jaar vanwege het aannemen van tien miljoen euro aan steekpenningen die het Hongaarse staatsoliebedrijf MOL 52 procent van de aandelen gaf in de Kroatische poot van het ex-Joegoslavische INA, terwijl de Kroatische staat maar 42 procent heeft.