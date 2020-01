Duizenden arbeiders uit Gazastrook werken in Israël

Om nieuw geweld te voorkomen, wil het Israëlische leger duizenden extra werkvergunningen in Israël voor arbeiders uit de Gazastrook. ‘Het leger is na de dood van Soleimani nu juist extra gemotiveerd om dat door te zetten’, zegt veiligheidsexpert Kobi Michael.

Tel Aviv

Vanaf begin deze maand werken ongeveer vijfduizend arbeiders uit de Gazastrook in Israël. En dat aantal neemt sterk toe, als het aan het IDF (het Israëlische leger) ligt, zo melden The Jerusalem Post en de nieuwssite Ynet News. ‘Het IDF is erop gebrand dit erdoor te krijgen’, aldus Ynet News, in een opinieartikel naar aanleiding van de toespraak van de chefstaf van de Israëlische strijdkrachten, generaal Aviv Kochavi. In diens visie is het dringend noodzakelijk om de inwoners van de Gazastrook meer economische ademruimte te geven, ‘in ruil voor rust in het zuiden van Israël.’

Het IDF ziet dat Hamas, dat de Gazastrook sinds 2007 in handen heeft, ook bereid is deze weg op te gaan. Sinds afgelopen zomer zijn er berichten over onderhandelingen via Egypte, dat als bemiddelaar en boodschapper optreedt en zelf ook belang heeft bij meer stabiliteit in de Gaza.

Volgens Kobi Michael (zie foto) van het INSS (Instituut voor nationale veiligheidsstudies) in Tel Aviv is het IDF na de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani ‘nog meer gemotiveerd om door te gaan met dit project, om zo de onstabiele situatie te beheersen’. Zowel Hamas als de terreurbeweging Islamitische Jihad in de Gazastrook hebben nauwe contacten met Iran en Hamas-kopstuk Ismail Haniyeh was maandag in Iran voor de begrafenis van Soleimani. Haniyeh verzekerde daar in een toespraak nog dat Hamas de weg van Soleimani, die hij ‘de martelaar voor Jeruzalem’ noemde, ‘zal volgen in het confronteren van het Zionistische project en de Amerikaanse invloed’, zo citeert Arab News hem.

Maar ondanks dergelijke taal en de recente raketaanvallen en tegenaanvallen in november, voeren Israël en Hamas al maanden gesprekken, ‘met Egypte als bemiddelaar’, aldus Michael, die verantwoordelijk is voor het ‘Strategisch overzicht’ van het INSS en eerder waarnemend directeur-generaal was in het Ministerie van Strategische Zaken. Het was volgens het IDF ook Islamitische Jihad die de raketbeschietingen van november begon, ondanks pogingen van Hamas om ze te voorkomen. Israël reageerde met het uitschakelen van leden van het leiderschap van Islamitische Jihad en niet van Hamas.

De zender i24 News meldde in december dat Kochavi de leiders van gemeenten rond de Gazastrook op de hoogte bracht van de gesprekken met Hamas over een ‘wapenstilstand voor langere termijn’, iets wat Hamas overigens officieel ontkent. Maar de groep heeft de laatste maanden al diverse keren de zogenoemde ‘Mars van terugkeer’ afgeblazen, inclusief de protesten aan de grens met Israël.

De steden en dorpen ten oosten van de Gazastrook, verenigd in de Regionale raad van Eshkol en regelmatig doelwit van raketten uit de Gazastrook, zijn sterk voorstander van het verschaffen van meer werkvergunningen voor arbeiders van de Gazastrook. Voorzitter Gadi Yarkoni presenteerde in november al een plan aan de Amerikaanse ambassadeur in Israël, David Friedman, om drie industriële zones dichtbij de Gaza te bouwen. Een daarvan zou een aardgascentrale zijn die stroom aan de Gazastrook kon leveren.

‘zakenlieden’

‘De situatie in de Gazastrook is nu erg slecht, zeker wat de arbeidsmarkt en de werkloosheid betreft. Het is ook in het belang van Israël om daarin verlichting te brengen’, aldus Michael. ‘Het IDF wil de aantallen dan ook drastisch uitbreiden’, stelt hij. Volgens Michael moet er dan gedacht worden aan ten minste tienduizend werknemers uit de Gazastrook.

‘Dan kan het echt effect hebben, want in Israël verdienen ze vijf tot zes keer zoveel als in de Gazastrook. Dat betekent dat tienduizend gezinnen en nog veel meer mensen daaromheen in een betere situatie komen. Maar het kan niet als enige oplossing, het moet gepaard gaan met nog meer verlichting voor de Gazastrook. En dat hangt af van de houding van Hamas.’ Die heeft volgens Michael ook baat bij een verbetering, omdat hij op dit moment bang is de controle in de Gazastrook te verliezen.

Michael wijst ook op de protesten die er in de Gazastrook zijn tegen het bewind van Hamas, wat door veel inwoners wordt gezien als een van de hoofdoorzaken voor hun uitzichtloze situatie. In de praktijk kwamen de afgelopen maanden al steeds meer Gazanen in Israël werken, maar dan onder de dekmantel van ‘zakenlieden’. ‘Dat is voor de extreem-rechtse partijen in de regering nog te verstouwen, maar gewone werknemers gaat ze een stap te ver.’ Ook de binnenlandse veiligheidsdienst Shin Bet is geen voorstander van het toelaten van duizenden werknemers uit de Gaza.

Maar Michael bevestigt dat er nog een bijkomend effect is als ze wel in Israël mogen werken: de wederzijdse herkenning. ‘Israeli’s in de grensstrook beseffen wel dat het overgrote merendeel van de inwoners van de Gazastrook geen terrorist is. De menselijke ontmoeting versterkt dat op een hele goede manier.’

Dat de rechtse minister van Defensie Naftali Bennett het plan ook ondersteunt, komt volgens Michael ‘door de plek waar hij zit. Dan zie je de zaken uit een ander perspectief.’ <