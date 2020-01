De witkijker: Hoop in Australië dankzij familie Irwin

Nee, zwartkijkers, niet alles gaat maar slechter. De Witkijker leest en denkt in deze donkere maanden na over het nieuws en signaleert verhalen die hoopvolle ontwikkelingen laten zien, als tegenwicht voor de dagelijkse stroom onheil. Vandaag: hoop temidden van de Australische bosbranden.

De krokodillenjager was zijn bijnaam. Maar Steve Irwin gaf de meest positieve draai aan die naam, elke keer als hij ‘joeg’ op krokodillen om meer te kunnen vertellen over het leven en behoud van zijn lievelingsdier. Als bekende tv-presentator, baas van dierentuin Australia Zoo, en zoöloog, introduceerde hij de dierenwereld bij tv-kijkers en bezoekers zoals niemand anders dat deed. Tv-programma’s en films werden gevuld met Irwins enthousiasme en dat van zijn vrouw Terri en dochter Bindi, later ook zoon Robert. Maar op 4 september 2006 overleed Steve Irwin op 44-jarige leeftijd door de steek van een pijlstaartrog.

Op 20 september 2006 werd een publieke herdenkingsdienst gehouden in Australia Zoo. De dienst werd ingevuld door collega’s, beroemdheden en familieleden, en werd door een geschat aantal van 300 miljoen kijkers bekeken. Er was een specifieke speech die zo ontroerend was dat iedereen een staande ovatie gaf. En die kwam van dochter Bindi, toen acht jaar oud. Ze beloofde het werk van haar vader voort te zetten – en dat deed ze.

Bindi Irwin was van kind af aan betrokken bij de tv-programma’s en het werk van haar ouders. Inmiddels is ze 21 jaar oud en vormt ze samen mer haar moeder en broertje Robert de spil van Australia Zoo en het natuurbehoud dat daarmee gepaard gaat. Deze week arriveerde patiënt nummer 90.000 in hun Australia Zoo Wildlife Hospital, waar ze dieren ontvangen vanuit heel Australië. Nu Australië al maanden geteisterd wordt door hevige bosbranden, komen steeds meer dieren uit de getroffen of geëvacueerde gebieden. Bindi Irwin meldde op haar Instagrampagina (@bindisueirwin) dat het ziekenhuis nog nooit eerder zo druk is geweest. Ze beloofde in hetzelfde bericht dat haar familie door zal gaan met het redden van zo veel levens als ze kunnen.

CNN schreef een artikel over het nieuws van de 90.000 geredde patiënten. Dat hoopgevende nieuws viel op in de huidige stroom van berichten over het verlies van mogelijk miljoenen dieren, met bijbehorende beelden van dieren die niet aan de vlammen konden ontkomen. Op de Facebookpagina van CNN werd het bericht zo’n 200.000 keer geliked en ruim 22.000 keer gedeeld. In de reacties volgde alleen maar lof voor de familie Irwin en hun werk voor natuurbehoud, juist nu. Iemand deelde: ‘Zij zorgen voor de dieren hier en Steve zorgt voor ze in de hemel.’ En: ‘De Irwins zijn een fantastische familie! Hun liefde voor dieren is zo prachtig! Natuurlijk verdienen veel mensen dank voor hun uitstekende werk in het helpen van alle dieren.’

Dat helpen van dieren staat centraal in vrijwel alle berichten die Bindi en Robert Irwin delen op sociale media. Bindi doorgaans op de voorgrond, met 3 miljoen volgers op Instagram die meekijken met haar avonturen. Broertje Robert voelt zich thuis achter de fotocamera, door 1.7 miljoen mensen gevolgd op zijn Instagrampagina @robertirwinphotography. Die foto’s gaan gepaard met verhalen over het dier, diens leven en behoud, met Bear als recent fotomodel. Bear is een jonge fruitvleermuis die zijn ‘huis’ kwijtraakte door de Australische bosbranden. ‘We doen ons best om elk dier dat we kunnen te behandelen – maar helaas hebben miljoenen andere wezens niet zoveel geluk als deze kleine jongen. Dank aan alle brandweermannen aan de frontlinie – als je wilt helpen, steun dan alsjeblieft lokale brandweereenheden. Je kunt meer informatie vinden over ons Wildlife Hospital en hoe te doneren op wildlifewarriors.org.’

En zo wordt het werk van Steve Irwin, online en offline, voortgezet door de andere Irwins en hun collega’s. Australia Zoo en de Irwins worden overigens zelf niet bedreigd door de bosbranden, zo meldden ze via verschillende online kanalen.