60.000 Mexicanen vermist geraakt in drugsoorlog

Mexico-Stad

Tot voor kort werd het aantal vermiste Mexicanen op ongeveer 40.000 geschat. Volgens Karla Quintana, voorzitter van het onlangs opgerichte nationale zoekcomité, blijkt uit nieuwe gegevens echter dat er in totaal 61.637 inwoners vermist zijn. De meesten van hen verdwenen in de periode nadat oud-president Felipe Calderón in 2006 een grootschalig offensief tegen de drugskartels in het land aankondigde.



In Mexico, waar vorig jaar meer dan 31.000 mensen werden vermoord, maken drugskartels, maffiagroepen en zelfs de veiligheidsdiensten van de staat zich schuldig aan het ontvoeren en laten verdwijnen van burgers. De verwachting is dat het gros van deze mensen is omgebracht en begraven in een ongemerkt graf.



De in december 2018 aangetreden president Andrés Manuel López Obrador heeft beloofd het bende- en drugsgeweld in het land aan te pakken. Hij pleit daarbij voor een milde aanpak. Zijn misdaadbestrijdingsplan steunt vooral op sociale plannen en armoedebestrijding.

‘horrorstatistieken’

Alejandro Encinas Rodríguez, staatssecretaris van mensenrechten, zei op een persconferentie in Mexico-Stad dat er sinds het aantreden van López Obrador opnieuw vijfduizend mensen vermist zijn geraakt. In dezelfde periode zijn 873 illegale graven ontdekt, waarin 1124 lichamen zijn gevonden. Een derde van de slachtoffers is inmiddels geïdentificeerd.

De onderzoeksgroep maakte tijdens de persconferentie bekend dat het in 53 procent van de vermisten gaat om mensen tussen de 15 en 35 jaar. De meesten van hen (74 procent) zijn man.

‘We moeten niet vergeten dat we het hier hebben over levens en families en mensen die nog steeds vermist zijn’, benadrukte Karla Quintana bij het presenteren van de gegevens. ‘Achter deze horrorstatistieken schuilen veel verhalen van pijn.’

incompleet

Het werkelijke aantal vermiste mensen ligt mogelijk nog hoger. ‘De gegevens van de vermissingen zijn incompleet’, schreef Falko Ernst, Mexico-specialist bij de denktank International Crisis Group, op Twitter. ‘Twaalf staten hebben geen of slechts gedeeltelijk informatie aangeleverd. Er is slechts een stap in de richting van een totaalomvang van het conflict gezet.’ <

We should keep in mind that disappeared data presented today is incomplete. 12 states have presented no/only partial info. In general much to be dug up still. E.g. Michoacán:49 fosas registered since 06. Way too low. As said, this is but a step toward grasping full conflict scope https://t.co/iJDuT4oQY6 — Falko Ernst (@falko_ernst) January 6, 2020