Regen biedt respijt voor Australiërs, Rode Kruis opent gironummer

In het door bosbranden geteisterde Australië viel zondag en maandag voor het eerst in lange tijd weer een beetje regen. Nog steeds woeden momenteel echter honderden branden, waarvan de brandweer een groot deel niet onder controle heeft. Het Nederlandse Rode Kruis opent gironummer 5125 om hulp te bieden aan de slachtoffers.

Een verbrand huis en voertuig in de Australische deelstaat New South Wales. (beeld afp)

Amersfoort

Met name in het zuidoosten van Australië viel afgelopen regen op de door vuur verwoeste gebieden.. Daardoor liep de temperatuur – die al geruime tijd boven de 40 graden uitkomt – wat terug en verspreidden de branden zich minder snel.

Genoeg om de branden onder controle te krijgen was de lichte regen niet. De brandweer van Australië sprak van een ‘psychologische oplossing’ en ‘welkom uitstel’, maar waarschuwt ook dat de bosbranden deze week mogelijk weer in alle hevigheid zullen toenemen.

Rode Kruis opent gironummer

Het Nederlandse Rode Kruis heeft giro 5125 geopend voor de hulp aan de getroffenen van de verwoestende bosbranden. De vuurzee zorgt ervoor dat mensen nog steeds moeten vluchten. Het Rode Kruis in Australië is sinds juli bezig om getroffenen van de branden te helpen. Hulpverleners zijn aanwezig in zeker zeventig evacuatiecentra om mensen op te vangen die gevlucht zijn voor het vuur. Ze geven de getroffenen onder andere psychosociale hulp, delen water, voedsel en toiletspullen uit en geven ook voedsel en water aan huisdieren. Door het vuur zijn veel mensen alles kwijtgeraakt.

Inmiddels is al meer dan 5 miljoen hectare land verwoest. Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum: ‘We weten dat een hogere temperatuur het risico op natuurbranden op veel plekken vergroot. Mensen uit de getroffen gemeenschappen vertellen ons dat ze dit nog nooit hebben meegemaakt. De branden niet, maar ook niet het weer dat eraan voorafging.’

Australië is een favoriete bestemming voor vooral Nederlandse backpackers. Vanwege de aanhoudende branden is het reisadvies aangepast. Het ministerie adviseert Nederlanders niet naar het gebied tussen Melbourne en Sydney te reizen als dit niet noodzakelijk is.