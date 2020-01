Brexit-strateeg Cummings zoekt ‘echte jokers’

Londen

Kamerleden, vakbonden en de top van de ambtenarij hebben meteen negatief gereageerd op het ‘ondermijnende’ initiatief van de machtige adviseur. Deze kritiek zal voor Cummings slechts zijn gelijk bewijzen. Volgens hem is het huidige Britse ambtenarenapparaat ingeslapen en stroperig. Hij heeft, zo laat hij doorschemeren in een 3000 woorden tellend essay, geen behoefte aan doorsnee afgestudeerden van Britse topuniversiteiten.

Volgens Cummings leren studenten allemaal hetzelfde, zoals ‘gewauwel over identiteit en diversiteit’. Hij wil ‘echte cognitieve diversiteit’. ‘Wat we nu nodig hebben, zijn echte jokers, artistiekelingen, mensen die nooit naar de universiteit zijn geweest.’

De 48-jarige waarschuwt dat mensen die voor hem werken weinig weekeinden vrij zullen hebben, en weinig tijd voor relaties.

‘Het zal uitputtend zijn, maar interessant en als je het redt, zal je als 21-jarige bij dingen betrokken zijn die andere mensen nooit zullen zien.’ Aan wat de afdeling personeelszaken vindt, heeft hij geen enkele boodschap. Mensen die niet blijken te voldoen, staan wat hem betreft binnen een week weer op straat.

Hij voegt eraan toe geen behoefte te hebben aan bluffende kostschooljongens. Hij zat zelf op kostschool en studeerde in Eton.

Wat Cummings betreft zien te veel rijksambtenaren hun werk als een negen-tot-vijfbaan, waarbij ze alleen maar denken aan een goede oude dag. Dat is niet de visionaire houding die nodig is om het land grondig te hervormen.

Tevens stelt hij vast dat de regering over een gezonde meerderheid beschikt, zodat er geen zorgen hoeven te bestaan over impopulariteit op de korte termijn. Naast ‘weirdos and misfits with odd skills, zoekt hij datawetenschappers, softwareontwikkelaars, economen, beleidsexperts, projectmanagers en ‘jonge onderzoekers van wie eentje mijn persoonlijke assistent zal zijn’. <