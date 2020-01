Oppositieleider Venezuela toegang parlement ontzegd

Amsterdam

De Venezolaanse oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaidó is zondag toegang tot het parlement geweigerd. Zijn tegenstanders installeerden Luis Parra in Guaidó’s plaats als parlementsvoorzitter, met steun van het regime van president Maduro. Volgens de oppositie is sprake van een coup. De oppositie noemt de actie een gijzeling van het laatste democratische instituut.

Politicus Luis Parra hoorde tot voor kort bij de oppositie. Vanwege betrokkenheid bij een corruptieschandaal is hij uit zijn partij gezet. Sindsdien is Parra zeer kritisch op het leiderschap van Guaidó.

De oppositie verwachtte Guaidó in te zweren als parlementsvoorzitter in het nieuwe jaar, maar bij de ingang werd hij tegengehouden door de veiligheidsdiensten van de regering. Het parlement is het enige orgaan in Venezuela dat niet in handen is van het socialistische regime. Het staat de facto al jaren buitenspel, maar het is voor de oppositie van grote waarde om Guaidó’s pogingen om aan de macht te komen te legitimeren

Na een handgemeen met de nationale garde deed Guaidó zonder succes een poging het parlementsgebouw te betreden door over een ijzeren hek te klimmen. In het parlement heerste chaos toen Parra werd uitgeroepen tot nieuwe leider, met steun van president Nicolas Maduro.

staatstelevisie

Er was geen parlementaire meerderheid, waardoor aanhangers van Guaidó de benoeming van Parra ongeldig verklaarden. ‘Dit is niets minder dan opnieuw een aanval op onze grondwet’, verklaarde Guaidó. De benoeming van Parra werd bekendgemaakt op de staatstelevisie die op de hand is van Maduro. In 2018 is Maduro op frauduleuze wijze herkozen. De oppositie verwerpt de uitslag van die verkiezingen, net als een groot deel van de internationale gemeenschap. De grondwet schrijft voor dat bij het ontbreken van een wettige president en vicepresident, de parlementsvoorzitter de taken waarneemt tot er nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven.

Parlementsvoorzitter Guaidó riep zichzelf begin 2019 daarom uit tot interim-president van Venezuela en wordt erkend door ruim vijftig landen, waaronder de Verenigde Staten en de landen van de Europese Unie.

Guaidó kreeg een grote meerderheid van de Venezolanen achter zich, maar van de hoop op een omwenteling is weinig meer over. Het is Guaidó niet gelukt het leger aan zijn kant te krijgen, en een poging humanitaire hulp het land in te krijgen mislukte faliekant. Massademonstraties en economische sancties van de VS kregen Maduro niet op de knieën. Wel hebben die sancties de humanitaire crisis verder verdiept en de wanhoop onder de noodlijdende bevolking vergroot. <