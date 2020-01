Werknemer steelt 1000 Harry Potter-objecten

Een werknemer bij de Harry Potter Studio Tour in Londen heeft meer dan 40.000 euro gestolen aan Harry Potter-merchandise, zoals toverstokken, kleding en sleutelhangers. Tussen december 2017 en maart 2018 nam hij in totaal meer dan duizend items mee naar huis. Hij verkocht ze via eBay. Collega's gaven hem aan omdat ze de bergen aan producten onder zijn bureau, die telkens verschenen en weer verdwenen, toch verdacht vonden.