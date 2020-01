Bolivia op 3 mei naar de stembus

Sucre

Na de vorige verkiezingen op 20 oktober, die zouden zijn gewonnen door zittend president Evo Morales, brak grote onrust uit in het land. Dat leidde uiteindelijk tot het aftreden van Morales en zijn vlucht uit het land.

De eerste inheemse president van het Zuid-Amerikaanse land, die sinds 2006 aan de macht was, nam in november ontslag onder druk van het leger nadat hij door de oppositie en internationale verkiezingswaarnemers bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober was beschuldigd van fraude. Hij ging eerst in ballingschap in Mexico en vestigde zich uiteindelijk in Argentinië. Daar verkreeg hij de vluchtelingenstatus.

De rechtse voormalig vicevoorzitter van de senaat Jeanine Áñez riep zichzelf na het vertrek van Morales uit tot interim-president van Bolivia. Zij is echter niet verkiesbaar bij de komende verkiezingen. Hetzelfde geldt voor Morales; hem is het verboden zich opnieuw kandidaat te stellen voor het presidentschap. <