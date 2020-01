Leider van Catalonië moet parlementszetel opgeven

Barcelona

De rechter had Torra vorige maand schuldig bevonden aan bestuurlijke ongehoorzaamheid. De Catalaanse leider had geweigerd tijdens een verkiezingscampagne separatistische symbolen te laten verwijderen van openbare gebouwen. Het hof oordeelde dat Torra achttien maanden geen publiek ambt mocht uitoefenen. Hij bleef ondanks de uitspraak aan als regiopremier, omdat hij nog in beroep kon gaan. Politieke tegenstanders stapten vervolgens naar de kiesraad. Zij wilden dat Torra direct uit zijn functie zou worden gezet. De raad heeft nu besloten dat Torra zijn zetel moet opgeven. Die uitspraak dreigt Torra het regionale premierschap te kosten, omdat de leider van de Catalaanse overheid ook regionaal parlementariër moet zijn. Torra reageerde boos. In Barcelona betuigden zo'n duizend mensen hun steun. <