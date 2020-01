Duizenden herdenken Iraanse generaal Soleimani

Bagdad

De twee mannen kwamen in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven bij een gerichte Amerikaanse luchtaanval bij het vliegveld van Bagdad. Soleimani werd gezien als de architect van Irans militaire operaties in het Midden-Oosten. Het Amerikaanse Witte Huis houdt hem verantwoordelijk voor talloze dodelijke aanslagen op Amerikaanse doelen. Al-Muhandis leidde een koepelorganisatie van milities in Irak die onder grote invloed staat van Iran.

De processie begon bij de zwaar bewaakte Groene Zone in Bagdad, waar ook de Amerikaanse ambassade staat. Volgens persbureau AP riepen veel mensen ‘Dood aan Amerika, dood aan Israël’. De processie rijdt naar Najaf, 160 kilometer ten zuiden van Bagdad. In dit pelgrimsoord voor sjiitische moslims worden de omgekomen Iraakse militieleden begraven. De stoffelijke resten van Soleimani worden zaterdagavond naar Iran getransporteerd. Na drie dagen nationale rouw zal hij dinsdag begraven worden in zijn geboorteplaats Kerman. Miljoenen mensen zullen daar naartoe komen, zo wordt verwacht.

trainingsmissies

Een Iraakse legerbron berichtte dat er 24 uur na de moord op Soleimani nog een Amerikaanse luchtaanval is geweest ten noorden van Bagdad. Daarbij zouden minstens zes mensen zijn omgekomen. Zowel Irak als de VS ontkennen echter dat die luchtaanval heeft plaatsgevonden.

Amerika stuurt 3000 extra militairen naar Koeweit, in aanvulling op de 750 die afgelopen week werden gestuurd, als voorzorgsmaatregel vanwege de toegenomen dreiging in de regio. Iran heeft gezegd wraak te willen nemen op de VS en zijn bondgenoten, in het bijzonder Israël. Volgens kenners is het niet de vraag óf er vergeldingsacties komen, maar wanneer en waar die zullen plaatsvinden.

De NAVO heeft haar trainingsmissies in Irak opgeschort. Dat heeft een woordvoerder van de alliantie zaterdag gezegd. De NAVO-missie in Irak, die bestaat uit enkele honderden medewerkers, traint de veiligheidstroepen van het land op verzoek van de regering in Bagdad om de terugkeer van ISIS te voorkomen.

Het veiligheidskabinet van Israël wil zondag de gevolgen bespreken van de moord op de Iraanse generaal Soleimani. Volgens Israëlische media zijn kringen rond regeringsleider Benjamin Netanyahu bezig met voorbereidingen voor het geval Iran wraakacties zal uitvoeren op Israëlische doelwitten.

In Amsterdam gingen zaterdag bij de Dam Nederlandse Iraniërs de straat op om te demonstreren. Zij zijn blij over de dood van Soleimani, die volgens hen veel oorlogsmisdaden op zijn geweten heeft.