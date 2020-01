Midden-Oosten op scherp na liquidatie Soleimani

Dodelijke aanval door VS op Iraans meesterbrein is ‘een ware aardbeving’.

‘De gevolgen van het doden van Soleimani zijn moeilijk te overschatten: dit is de grootste nieuwsgebeurtenis in het Midden-Oosten in jaren.’ Met deze stelling verwoordt Charles Lister, directeur aan het Midden-Oosten Instituut (MEI) in Washington, wat veel kenners denken na de liquidatie door Amerika van generaal Qassem Soleimani. Hij was de commandant van de al-Quds strijdmacht – de ‘expeditionaire’ eenheid van de Iraanse Revolutionaire Gardes. ‘Het doden van Soleimani reikt veel verder dan de dood van Bin Laden of Baghdadi’, aldus Lister.

Die analyse wordt gedeeld door Michael Doran, tijdens de regering-Bush lid van de Nationale Veiligheidsraad van de Verenigde Staten. ‘Meer dan welke andere Amerikaanse operatie sinds de invasie in Irak, is de moord op Soleimani een ware aardbeving. Het uitschakelen van Osama bin Laden en Bakr al-Baghdadi was zinvol, maar vooral symbolisch omdat al-Qaeda en ISIS al grotendeels waren verslagen. Maar het uitschakelen van de architect van de decennialange campagne van Iran tegen de VS en hun bondgenoten, vooral Israël, betekent een tektonische verschuiving in de politiek van het Midden-Oosten’, aldus Doran vrijdag in The New York Time s.

Het netwerk van Soleimani, die vrijdagmorgen na aankomst op het vliegveld van Bagdad samen met enkele Iraakse militieleiders werd gedood bij een droneaanval, is namelijk nog helemaal intact en zwaar bewapend. De wraakacties die de Iraanse leiders hebben gezworen, zijn geen loze dreiging. ‘Er komt oorlog’, stelt Lister op Twitter, ‘en de enige vragen zijn: waar, in welke vorm en wanneer?’

In feite is die oorlog er al jaren, stellen andere veiligheidsanalisten als Peter Bergen. ‘Waar Iran de afgelopen tien jaar ook een proxy-oorlog voerde in het Midden-Oosten, in Irak, Syrië, Jemen en hoe het via Hezbollah Libanon domineerde, overal zat Soleimani achter’, aldus Bergen. Daarbij opereerde hij in rechtstreekse samenwerking met de opperste leider van Iran, ayatollah Khamenei.

demonstraties

Maar in Irak zelf waren er tot en met donderdagavond demonstraties tegen de zittende regering en tegen de Iraanse invloed daarop. Soleimani zou volgens Iraakse demonstranten die vrijdag zijn dood vierden, een hand hebben gehad in het hardhandig neerslaan van de protesten, waarbij zeker 460 doden zijn gevallen. Ook in Libanon groeit het verzet tegen de dwingende Iraanse hand, via Hezbollah.

Die achtergrond kan een rol hebben gespeeld bij de recente acties van de Revolutionaire Gardes tegen westerse schepen en Arabische olie-installaties. Maar de druppels die de Amerikaanse emmer deden overlopen, waren de raketaanvallen door de door Iran gesteunde militie Kataib Hezbollah op Amerikaanse en coalitietroepen en de bestorming van de Amerikaanse ambassade in Bagdad. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo was het bezoek van Soleimani aan Bagdad gericht op de voorbereiding van zware aanvallen op Amerikaanse diplomaten en militairen en was daarom onmiddellijke actie noodzakelijk.

De architect van deze Iraanse schaduwoorlogen is nu uitgeschakeld, net als commandant Abu Mahdi al-Muhandis van Kataib Hezbollah, maar een nog onbeantwoorde vraag is: zijn Trump en zijn regering wel voorbereid op de gevolgen ervan?