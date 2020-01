Iran zweert vergelding, Israël kan doelwit zijn

Bagdad – Jeruzalem

De Verenigde Staten en andere westerse landen – waaronder ook Nederland – hebben hun burgers gevraagd, uit Irak te vertrekken. Indien mogelijk, staat er veelzeggend bij.

Maar in eerdere uitspraken heeft het Iraanse regime Israël als eerste doelwit voor vergelding aangewezen, bij een eventuele Amerikaanse aanval op Iran. ‘Als de VS het wagen Iran aan te vallen, zal Israëls resterende levensduur minder dan een half uur zijn’, aldus voorzitter Mojtaba Zonnour van de nucleaire commissie in het Iraanse parlement in juli.

Het Israëlische leger is vrijdagmorgen in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Premier Benjamin Netanyahu heeft een bezoek aan Griekenland afgebroken en minister van Defensie Naftali Bennet hield vrijdag overleg met de hoogste militaire bevelhebbers. De regering houdt zich verder vrij stil, maar de tweede man van de oppositiepartij Blauw-Wit, Yair Lapid, feliciteerde president Trump met de liquidatie van Soleimani. Volgens Lapid was deze ‘verantwoordelijk voor terreurdaden van Damascus tot Buenos Aires en de moord op duizenden onschuldige burgers. Hij kreeg precies wat hij verdiende.’ Volgens Likud-parlementariër Keti Shitrit is ‘de grootse terrorist en de regio geëlimineerd. We zijn wakker geworden in een nieuw Midden-Oosten.’

President Trump noemde vrijdagavond Soleimani de nummer 1 terrorist van de wereld. Volgens hem bereidde hij nieuwe aanvallen voor op Amerikanen in de regio. Diverse Democraten vonden de liquidatie van Soleimani ‘disproportioneel’ en zijn beducht voor langdurige vergeldingsacties. Maar de Republikeinse senator Lindsey Graham, lid van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken, twitterde: ‘De prijs voor het doden en verwonden van Amerikanen is zojuist drastisch omhoog gegaan. Soleimani was een van de meest meedogenloze en kwaadaardige leden van het regime van de ayatollahs.’

We killed the most powerful man in Tehran short of the Ayatollah.



This was not an act of revenge for what he had done in the past.



This was a preemptive, defensive strike planned to take out the organizer of attacks yet to come. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 3, 2020

In Irak zei vertrekkend premier Adel Abdel-Mahdi echter dat het vermoorden van Soleimani ‘een flagrante schending van de Iraakse soevereiniteit is en een escalatie die een verwoestende oorlog veroorzaakt in Irak, de regio en de wereld’.

Ayatollah Khamenei, de opperste leider van Iran, kondigde vrijdag in een verklaring ‘harde en zware wraakacties’ aan. Zowel China als Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland riepen op tot terughoudendheid. Volgens Duitsland en Groot-Brittannië was Soleimani inderdaad betrokken geweest bij terreur en geweld.

De ongeveer vijfduizend Amerikaanse militairen in Irak zijn naast Israël een eerste potentieel doelwit. Daarnaast kunnen de eerdere acties van de Revolutionaire Gardes in de Straat van Hormuz of de doorvaart bij Bab al-Mandeb worden hervat, desnoods met drone-aanvallen op schepen. De echt grote slag zou een gelijktijdige inzet van het enorme arsenaal van ruim honderdduizend raketten van Hezbollah in Libanon en die van Hamas en Islamitische Jihad in de Gazastrook tegen Israël zijn. <

Den Haag vreest escalatie na aanval VS

Politieke partijen in Nederland hebben bezorgd gereageerd op de aanval van de Verenigde Staten. VVD-Kamerlid Sven Koopmans schrijft op Twitter dat hij de Amerikaanse woede begrijpt, maar noemt de aanval op generaal Qassem Soleimani ‘een ongekende en risicovolle stap’. Joël Voordewind van coalitiegenoot ChristenUnie vreest voor ‘verdere escalatie in de regio en de gevolgen voor de lokale bevolking’.

De VS is terecht woedend na eerder onaanvaardbaar Iraans geweld. Maar een persoonsgerichte aanval op een generaal is een ongekende en risicovolle stap. Escalatie is niet het antwoord, de landen moeten nu snel in gesprek, zonodig met hulp van anderen. https://t.co/bG6BVQWbNA — Sven Koopmans (@SvenKoopmansVVD) January 3, 2020

Voordewind wil, evenals SP-Kamerlid Sadet Karabulut, weten wat de aanval betekent voor de deelname van een Nederlands marineschip aan een missie in de Perzische Golf. Vorige maand ging de Tweede Kamer akkoord met deelname aan de missie bij de Iraanse zuidkust, die eind januari zou beginnen. ‘Het sturen van een Nederlands oorlogsschip is onder deze omstandigheden alleen maar onverstandiger geworden’, aldus Karabulut.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok noemt de situatie zorgelijk. ‘Het is van groot belang dat de kalmte in de regio bewaard wordt.’ Blok hamert op kalmte. ‘De veiligheid van Nederlanders in de regio heeft altijd onze volle aandacht.’