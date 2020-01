Australië evacueert duizenden mensen via strand

Mallacoota

Op foto’s en video’s was eerder te zien hoe de lucht in Mallacoota rood kleurde terwijl de vlammenzee de plaats naderde. Omdat de wegen zijn geblokkeerd, moeten ongeveer 4000 mensen over het water worden gered. Vrouwen, kinderen, zieken en ouderen werden eerst van het strand gehaald.

Ook op andere plaatsen vluchten mensen over het water. De Australische nieuwszender ABC berichtte dat een 51-jarige man uit Lake Conjola (Nieuw-Zuid-Wales) een groep vakantiegangers wist te redden in zijn kleine boot. Hij nam twee gezinnen aan boord van zijn vijf meter lange boot. Die was eigenlijk bedoeld voor maximaal zes opvarenden.

De man, Brett Cripps, vluchtte zelf voor de naderende vlammenzee toen hij de toeristen zag die bij het meer waren gestrand met hun caravans. ‘Ik wist dat ik moest helpen. Dus ik schreeuwde: Kom op. Je moet maken dat je daar wegkomt’, blikte Cripps terug in een interview.

De zeven kinderen, zeven volwassenen en twee honden brachten bijna drie uur door op het water, terwijl het vuur rond het meer woedde. Ze gebruikten kledingstukken om hun monden en neuzen te bedekken vanwege de rookontwikkeling. Cripps zag ondertussen hoe zijn huis in vlammen opging.

De geredde toeristen zijn hem dankbaar. ‘We danken ons leven aan Brett’, zegt Jillie Flaxman, die met haar echtgenoot en kinderen aan boord ging. ‘Hij had ons makkelijk achter kunnen laten, maar hij zei dat hij ons gegil op de oever hoorde.’

Vanwege de aanhoudende bosbranden heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Australië aangepast. Het ministerie adviseert Nederlanders alleen noodzakelijke reizen richting de staat Nieuw-Zuid-Wales te ondernemen. Als het niet noodzakelijk is, kun je volgens Buitenlandse Zaken beter niet gaan.

In de staat is de noodtoestand uitgeroepen. Die duurt van 3 januari tot 9 januari. Er zijn momenteel meer dan honderd bosbranden in Nieuw-Zuid-Wales. Ook in buurstaten Zuid-Australië en Victoria woeden bosbranden. Tienduizenden toeristen en bewoners in Nieuw-Zuid-Wales worden geëvacueerd.

Dit weekend stijgt de temperatuur naar verwachting tot boven de 40 graden. Gecombineerd met harde wind levert dat een groot gevaar op voor verdere uitbreiding van de bosbranden. De bosbranden, die dit jaar uitzonderlijk groot en verwoestend zijn, hebben tot nog toe zeker veertien mensenlevens geëist.

De rook van de vele bosbranden verkleurt de duizenden witte gletsjers en bergtoppen van het Nieuw-Zeelandse Zuidereiland 2000 kilometer verderop, meldden plaatselijke media. De gletsjers van het eiland kleuren lichtbruin door as en rook die door de oostenwind uit het voor een deel brandende Australië komen.

Waarnemers vrezen dat de troep die over de Tasmanzee komt waaien het smelten van de gletsjers verder versnelt. Volgens hen zijn veel gletsjers in het land al bijna een derde kleiner dan een halve eeuw geleden. <

Zie ook Bosbranden Australië planten zichzelf voort